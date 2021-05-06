"Если Россия будет вести себя безответственно или агрессивно, как это было в случае с кибератакой на Solar Winds, вмешательством в наши выборы и с тем, что Россия сделала с Навальным, то мы ответим", - сказал госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телепрограмме Би-би-си Today.

"Но в то же время мы предпочли бы более стабильные и предсказуемые отношения, и если Россия выберет этот путь, то у нас есть области, в которых мы можем сотрудничать к взаимной выгоде", - продолжил Энтони Блинкен, который в первой половине недели был в Лондоне на встрече министров иностранных дел "семерки", а в четверг гостит в Киеве.

Госсекретарь США подчеркнул, что, хотя президент Джо Байден и планирует в обозримом будущем встретиться с российским президентом Владимиром Путиным, новая администрация США в своей политике фокусируется не на личности Путина и отношениях с ним, а именно на действиях России.

На вопрос о второй очереди газопровода "Северный поток" из России по дну Балтийского моря в Германию - проекте, который критикуют многие и в Европе, и в США - Блинкен сослался на заявления Байдена.

"Президент уже давно ясно заявляет, он заявлял это и до того, как стал президентом, что этот трубопровод - плохая идея. Он продвигает интересы России, подрывает интересы Европы и противоречит самим принципам ЕС относительно энергетической безопасности [...] и, конечно, он вредит интересам Польши, Украины и других ключевых европейских стран", - сказал госсекретарь.

Интервью Энтони Блинкена программе Би-би-си Today было посвящено многим проблемам международных отношений, и вопрос о России был далеко не на первом месте. Прежде всего британские журналисты спросили Блинкена о будущем торговом соглашении между США и Британией и положении в Северной Ирландии, затем речь зашла о выводе войск из Афганистана, об Иране.

На вопрос об отношении к Китаю и его экономической экспансии Блинкен ответил, что США не пытаются сдерживать Китай, но готовы противостоять покушениям на мировой порядок, основанный на обязательном соблюдении определенных правил.

"Мы не пытаемся сдерживать Китай. Мы признаем, что разные страны поддерживают отношения с Китаем, имеют интересы в Китае. Мы не пытаемся заставить выбирать: мы или Китай, - сказал Блинкен. - Но мы говорим: "Мы защищаем определенные базовые принципы, и, в частности, основанный на правилах международный порядок" [...] Когда кто-то пытается подорвать эту систему, пытается играть не по правилам, не соблюдает собственные обязательства, то мы встаем и заявляем: "Нет, для нас это неприемлемо". То есть, тут речь не о Китае самом по себе, тут речь о поддержании основанного на правилах мирового порядка, который является наилучшей в истории гарантией мира, прогресса и стабильности".

В среду вечером Энтони Блинкен вылетел из Лондона в Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Обе стороны воспринимают этот визит как знак поддержки Соединенными Штатами Украины в ее противостоянии с Россией.

Эта тема обсуждалась и на встрече министров иностранных дел "семерки" в Лондоне.

"Мы все солидарны с Украиной перед лицом российской агрессии, внешней угрозы, с которой столкнулась эта страна, но есть и внутренняя опасность - коррупция и проблемы с процессом реформ", - сказал по этому поводу на брифинге представитель Госдепа.