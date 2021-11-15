Как указано в документе, Блинкен от имени США выразил поддержку Польше, которая столкнулась с "циничной эксплуатацией режимом Лукашенко уязвимых мигрантов". Главы внешнеполитических ведомств призвали режим Лукашенко озаботиться причинами введенных Западом против него санкций — а именно нарушениями прав человека и основных свобод народа Беларуси.

Секретарь также выразил глубокую признательность Польше за ее решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. США, Польша и их союзники едины в том, что Москва должна "заплатить высокую цену" за ее агрессивные действия против Украины, говорится в сообщении.

Угроза военной агрессии России



Беларусь является ближайшим союзником России. Недавно лидеры двух стран одобрили общую военную доктрину.

В последние недели все чаще появляются сообщения о перемещении российских военных и техники ближе к границам с Украиной. Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном на сайте президентской администрации, заявил что у границы размещены почти 100 тысяч российских солдат. Страны Запада выражают обеспокоенность в связи с этим, заявляя об угрозе военной агрессии России. Москва такие планы полностью отрицает.