Блинкен должен был встретится со своим китайским коллегой и, предположительно, также с президентом Си Цзиньпином.

В последнее время наметилось ослабление напряженности в отношениях между двумя странами, в результате чего и был запланирован этот визит.

Китай заявил, что воздушный шар используется для метеорологических исследований и отклонился от своего маршрута из-за плохой погоды.

В заявлении министерства иностранных дел Китая говорится, что оно сожалеет об инциденте и будет работать с США над решением проблемы.

Выступая перед журналистами в пятницу, высокопоставленный чиновник Госдепартамента США заявил, что сейчас условия для визита Блинкена в Китай неподходящие, но что еще одна поездка будет запланирована при первой же возможности.

Представитель госдепа добавил, что Вашингтон планирует поддерживать открытые линии связи для обсуждения инцидента, который был назван явным нарушением суверенитета США.

Хотя чиновник сказал, что США приняли во внимание заявление Китая о назначении воздушного шара, они придерживаются оценки Министерства обороны, что он использовался для шпионажа.

Визит Блинкена должен был состояться 5 и 6 февраля.

Официальный представитель США, которого цитирует Associated Press, заявил, что решение отложить поездку было принято Блинкеном и президентом Джо Байденом.