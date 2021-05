Во время первого визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен заверил Украину в поддержке со стороны Вашингтона. Во время встречи с украинским министром иностранных дел Дмитрией Кулебой в четверг, 6 мая, глава Госдепартамента от имени президента Соединенных Штатов Джо Байдена выразил солидарность с Украиной на фоне недавнего обострения ситуации на границе с Россией.

"На самом деле я нахожусь здесь по очень простой причине: от имени президента Байдена решительно подтвердить нашу приверженность суверенитету, территориальной целостности и независимости Украины", - указал он. Одновременно Блинкен призвал власти в Киеве к достижению прогресса при проведении реформ по борьбе с коррупцией. Вашингтон продолжит сотрудничество с Украиной по укреплению демократии, созданию государственных институтов и продвижению реформ, добавил он.

Первый визит в Киев члена администрации Байдена

В свою очередь глава МИД Украины по итогам переговоров отметил важность укрепления партнерства двух стран. "Важно, что мой коллега и друг Энтони Блинкен осуществляет первый визит в эту часть Европы именно в Украину. Укрепление взаимодействия Украины и США как демократических союзников в Центральной Европе и Черном море - это вклад в безопасность и успех наших государств и всего евроатлантического пространства", - написал Кулеба в Twitter.

Во второй половине дня госсекретаря США примет президент Украины Владимир Зеленский. Кроме того, запланированы переговоры с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и другими официальными лицами, а также представителями украинского гражданского общества. Блинкен стал первым высокопоставленным представителем администрации Джо Байдена, приехавшим с визитом в Киев. По прибытию в Украину накануне вечером Блинкен написал в Twitter, что намерен обсудить продолжающуюся российскую агрессию и украинские реформы.

Wheels down in Kyiv as we look to strengthen the #USUkrainePartnership. This will be an important opportunity to discuss continued Russian aggression and to underscore the need for maintaining both the pace of and focus on reforms with our Ukrainian partners.