Во время первого визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен заверил Украину в поддержке со стороны Вашингтона. Во время встречи с украинским министром иностранных дел Дмитрией Кулебой в четверг, 6 мая, глава Госдепартамента от имени президента Соединенных Штатов Джо Байдена выразил солидарность с Украиной на фоне недавнего обострения ситуации на границе с Россией.
"На самом деле я нахожусь здесь по очень простой причине: от имени президента Байдена решительно подтвердить нашу приверженность суверенитету, территориальной целостности и независимости Украины", - указал он. Одновременно Блинкен призвал власти в Киеве к достижению прогресса при проведении реформ по борьбе с коррупцией. Вашингтон продолжит сотрудничество с Украиной по укреплению демократии, созданию государственных институтов и продвижению реформ, добавил он.
Первый визит в Киев члена администрации Байдена
В свою очередь глава МИД Украины по итогам переговоров отметил важность укрепления партнерства двух стран. "Важно, что мой коллега и друг Энтони Блинкен осуществляет первый визит в эту часть Европы именно в Украину. Укрепление взаимодействия Украины и США как демократических союзников в Центральной Европе и Черном море - это вклад в безопасность и успех наших государств и всего евроатлантического пространства", - написал Кулеба в Twitter.
Важливо, що мій колега та друг @SecBlinken здійснює перший візит у цю частину Європи саме до України. Зміцнення взаємодії України і США як демократичних союзників у Центральній Європі і Чорному морі — це внесок у безпеку та успіх наших держав і всього євроатлантичного простору. pic.twitter.com/C4IJfB4JQw— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 6, 2021
Во второй половине дня госсекретаря США примет президент Украины Владимир Зеленский. Кроме того, запланированы переговоры с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и другими официальными лицами, а также представителями украинского гражданского общества. Блинкен стал первым высокопоставленным представителем администрации Джо Байдена, приехавшим с визитом в Киев. По прибытию в Украину накануне вечером Блинкен написал в Twitter, что намерен обсудить продолжающуюся российскую агрессию и украинские реформы.
Wheels down in Kyiv as we look to strengthen the #USUkrainePartnership. This will be an important opportunity to discuss continued Russian aggression and to underscore the need for maintaining both the pace of and focus on reforms with our Ukrainian partners.— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 5, 2021
Ситуация на границе Украины и РФ
Россия в начале весны перебросила в аннексированный Крым и к границе с Донбассом около 120 тысяч солдат и офицеров, вызвав в Украине и на Западе опасения, что Москва готовится к войне с Украиной. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что его страна будет еще энергичнее добиваться членства в НАТО. Минобороны РФ объяснил переброску войск реакцией на "угрожающие действия" Североатлантического альянса и необходимостью проверить боеготовность российской армии.
22 апреля Россия министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о возвращении в пункты постоянной дислокации десятков тысяч военнослужащих, которые в последние недели были переброшены к границе с Донбассом и в аннексированный Крым. Одновременно Шойгу приказал войскам быть готовыми к немедленному реагированию в случае "неблагоприятного развития обстановки в районах учений НАТО Defender Europe".
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