Госсекретарь США Блинкен: Кремль постоянно придумывает ложь, чтобы попытаться оправдать свои зверства

Соответствующий твит глава Госдепа опубликовал 17 марта. Политик отметил, что Кремль регулярно пытается переложить вину на кого-то другого (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы видели это в Грузии в 2008 году, на востоке Украины в 2014 году, в Сирии в 2018 году, в Великобритании в 2018 году. Теперь это снова происходит в Украине в 2022 году. Кремль постоянно выдумывает ложь, чтобы переложить вину и попытаться оправдать его зверства", – отметил Блинкен.

Также он опубликовал видео, на котором содержится призыв остановить ложь.

We saw this in Georgia in 2008. In eastern Ukraine in 2014. In Syria in 2018. In the UK in 2018. Now, it's happening again in Ukraine in 2022. The Kremlin has consistently made up lies to shift the blame and attempt to justify its atrocities. pic.twitter.com/aV8ovnN6H3