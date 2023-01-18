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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты полны решимости дать Украине то, что ей нужно для успеха на поле боя.
Antony Blinkenas
Antony Blinkenas
© Reuters / Scanpix

"По мере того, как эта агрессия развивалась, развивалась и наша помощь Украине, чтобы убедиться, что у нее есть все необходимое, чтобы противостоять агрессии", - сказал Блинкен в Вашингтоне на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли.

"Если вы посмотрите на траекторию от "Стингеров" к "Джавелинам" и HIMARs, к боевым машинам "Брэдли" и ракетным батареям "Пэтриот", вы увидите, что мы постоянно поставляем то, что нужно Украине, и мы делаем это таким образом, чтобы убедиться, что это отвечает тому, что происходит на поле боя", - сказал Блинкен.

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Он подчеркнул, что предоставление американской поддержки США началось за несколько месяцев до начала агрессии, когда в Вашингтоне увидели, что над Украиной "сгущаются грозовые тучи".

Госсекретарь США похвалил Великобританию за готовность поставить танки Украине.

"Мы приветствуем обязательство премьер-министра на выходных направить в Украину танки Challenger 2 и дополнительные артиллерийские системы - элементы, которые будут продолжать усиливать и дополнять то, что предоставили Соединенные Штаты", - сказал Блинкен.

"Мы должны помнить, что никогда на нашей памяти Россия не была более изолированной, а Атлантический альянс более сплоченным. Если Путин рассчитывал, что мир устанет от Украины и потеряет волю сопротивляться его амбициям, то это было еще одним колоссальным заблуждением с его стороны", - заявил на пресс-конференции министр иностранных дел Великобритании.

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bbcrussian.com

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