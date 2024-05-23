Госсекретарь Блинкен: США не поддерживают удары по РФ, но Украина решает сама

Он подчеркнул, что задача США и их союзников - поставлять Украине то оружие, в котором она нуждается для отражения российского вторжения.
Ранее в ходе визита в Киев Блинкен заявлял, что, хотя США не поощряют удары за пределами украинской территории, Киев "в конце концов должен принимать собственные решения о том, как вести эту войну". При этом он не уточнил, относится ли его ответ и к американскому оружию.
Ряд членов Конгресса, включая главу комитета республиканца Майкла Маккола, на слушаниях в среду поставили перед Блинкеном вопрос о том, почему администрация Джо Байдена запрещает Украине использовать американское оружие для ударов по целям на территории России. Они, в частности, выступили с утверждением, что сторонником такого запрета является советник по национальной безопасности Джейк Салливан, Конгресс же в своих решениях о выделении Украине помощи таких ограничений не устанавливал.
Ранее спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон также заявил, что Украине надо дать возможность воевать так, как она считает нужным.
Ранее стало известно, что тринадцать членов Конгресса США призвали разрешить украинской армии использовать американское оружие для ударов по территории России. Письмо к главе Пентагона подписали и демократы, и республиканцы.
Авторы обращения считают, что на фоне харьковского наступления российской армии президент США Джо Байден должен разрешить украинским войскам проводить "полный спектр операций, необходимых для ответа на нападение России".
Неделю назад, 15 мая, издание Politico писало, что из-за нового наступления России Украина требует разрешить ей наносить удары по российской территории американским оружием. По сведениям издания, позиция Белого дома оставалась неизменной: поставляемое оружие предназначено "для обороны, а не для наступательных операций на территории России".