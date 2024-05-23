Госсекретарь Блинкен: США не поддерживают удары по РФ, но Украина решает сама

Он подчеркнул, что задача США и их союзников - поставлять Украине то оружие, в котором она нуждается для отражения российского вторжения.

Ранее в ходе визита в Киев Блинкен заявлял, что, хотя США не поощряют удары за пределами украинской территории, Киев "в конце концов должен принимать собственные решения о том, как вести эту войну". При этом он не уточнил, относится ли его ответ и к американскому оружию.