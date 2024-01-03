Госдолг США впервые в истории превысил 34 трлн долларов

Объем госдолга США впервые в истории превысил 34 трлн долларов, следует из статистических данных американского Минфина, обнародованных на сайте ведомства во вторник, 2 января. Как следует из таблицы, к 29 декабря суммарный непогашенный государственный долг страны составлял 34,001 трлн долларов. За день до этого он оценивался в 33,911 трлн. Предыдущий рекордный размер госдолга в 33 трлн долларов был зафиксирован в середине сентября.

В начале 2023 года госдолг США превысил установленный потолок в 31,4 трлн долларов. После этого американский Минфин не раз предупреждал об угрозе дефолта, если лимит не будет повышен. Президент США Джо Байден и демократы призывали Конгресс повысить потолок без каких-либо условий. В то же время республиканцы, контролирующие Палату представителей, отказывались повышать потолок без сокращения бюджетных расходов.

Компромисс по лимиту госдолга