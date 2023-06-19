Госдолг Латвии больше, чем у Эстонии и Литвы

Среди стран Евросоюза чаще всего заимствуют деньги у местных финансовых корпораций правительства Дании (75%), Швеции (74%) и Хорватии (67%). В числе стран, значительная часть госдолга которых приходится на физических лиц и нефинансовые организации-резиденты, — Германия и Венгрия (по 22%), а также Мальта (18%).
Наибольшая доля госдолга, принадлежащего нерезидентам, была зафиксирована на Кипре (93%). Также в первой пятерке Эстония (74%), Латвия (64%), Австрия и Литва (по 61%).
По данным Eurostat, в 2022 году госдолг Латвии составил 15,95 млрд евро, что эквивалентно 40,8% ВВП страны. Это более чем вдвое ниже среднего показателя по ЕС (84%), но больше, чем у других балтийских стран (18,4% в Эстонии, 38,4% в Литве).
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