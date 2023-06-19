aA
К концу 2022 года почти две трети долга правительства Латвии приходилось на заимствования от нерезидентов, свидетельствуют данные Европейского бюро статистики (Eurostat). Это третий показатель в Европе после Кипра и Эстонии.
Госдолг Латвии больше, чем у Эстонии и Литвы
© Shutterstock

Среди стран Евросоюза чаще всего заимствуют деньги у местных финансовых корпораций правительства Дании (75%), Швеции (74%) и Хорватии (67%). В числе стран, значительная часть госдолга которых приходится на физических лиц и нефинансовые организации-резиденты, — Германия и Венгрия (по 22%), а также Мальта (18%).

Статьи по теме:
Центробанк Литвы признал - падения экономики избежать не получится
Представитель МВФ дал прогноз: спад экономики Литвы - примерно 1,4%, уровень инфляции – 9–10%

Наибольшая доля госдолга, принадлежащего нерезидентам, была зафиксирована на Кипре (93%). Также в первой пятерке Эстония (74%), Латвия (64%), Австрия и Литва (по 61%).

По данным Eurostat, в 2022 году госдолг Латвии составил 15,95 млрд евро, что эквивалентно 40,8% ВВП страны. Это более чем вдвое ниже среднего показателя по ЕС (84%), но больше, чем у других балтийских стран (18,4% в Эстонии, 38,4% в Литве).

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

rus.DELFI.lv
Статьи по теме:

Литовская экономика за год сократилась меньше, чем сообщалось ранее

В первом квартале 2023 г. валовой внутренний продукт ( ВВП...

TOP новостей

В парламенте зародилась новая идея – электронные сигареты по рецептам

Купить электронные сигареты можно только по рецепту...

Эфир Delfi: сложно ли и как выучить литовский язык иностранцу?

Идея Инспекции по языку с 2024 года проверять работающих...

С июля жителей Литвы ждет множество самых разных изменений

С июля в Литве жителей ждут перемены. С я июля в...

Центробанк Литвы признал - падения экономики избежать не получится

В начале этого года ориентированная на экспорт...

Синоптики предупреждают: в Литву идет ливень и град  когда не выходить на улицу

В понедельник днем будет облачно с прояснениями. В...