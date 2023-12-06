Госдепартамент: Россия отказалась от предложения по освобождению Гершковича и Уилана

 
"Голос Америки"
Evanas Gershkovichas
Evanas Gershkovichas
ФОТО: AP / Scanpix

Москва отклонила новое предложение об освобождении бывшего американского морпеха Пола Уилана и журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича, заявил во вторник на пресс-брифинге официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.

"В последние недели мы сделали новое и важное предложение, чтобы добиться освобождения Пола и Эвана. Это предложение было отвергнуто Россией. Мы не должны были делать такие предложения. Их вообще не следовало арестовывать. Они оба должны быть немедленно освобождены", – сказал Миллер журналистам.

"Это не помешает нам продолжать делать все возможное, чтобы попытаться вернуть их обоих домой", – пообещал представитель Госдепартамента.

По словам Миллера, это предложение не касалось других задержанных в России американцев.

Детали того, что именно предлагали США России, Миллер раскрывать отказался, сославшись на тайну переговоров.

Пол Уилан, бизнесмен и бывший морской пехотинец, имеющий также гражданство Ирландии, Великобритании и Канады, в декабре 2018 года был задержан в московской гостинице по обвинению в шпионаже, которое Уилан последовательно и решительно отвергает.

Уилан был приговорен российским судом к 16 годам заключения в июне 2020 года. Уилан не признает себя виновным. 29 ноября он подвергся нападению со стороны другого заключенного в российской колонии, где отбывает наказание.

32-летний американский журналист Эван Гершкович был задержан ФСБ России по обвинению в шпионаже 29 марта 2023 года в Екатеринбурге, а на следующий день суд в Москве отправил его под арест.

Гершкович категорически отрицает свою вину и все еще ожидает суда в камере СИЗО.

На прошлой неделе российский суд в третий раз постановил продлить срок предварительного заключения американского журналиста до 30 января. Посольство США в Москве заявило, что "глубоко обеспокоено" решением суда.

Главный редактор WSJ Эмма Такер в понедельник в письме к читателям заявила, что преследование Гершковича в России показывает, как "репрессии Владимира Путина против независимых СМИ распространяются на иностранную прессу".

Администрация Байдена заявила, что Уилан и Гершкович являются «несправедливо задержанными» и что обвинения против них необоснованны.

Администрация Байдена неоднократно заявляла, что делает все возможное для его возвращения домой.
Напомним, что администрация Байдена провела два обмена заключенными с Россией на фоне охлаждения двусторонних отношений из-за вторжения России в Украину. Вашингтон добился освобождения американской баскетболистки Бриттни Грайнер в декабре 2022 года в обмен на российского торговца оружием Виктора Бута.

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