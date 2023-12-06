Госдепартамент: Россия отказалась от предложения по освобождению Гершковича и Уилана

"В последние недели мы сделали новое и важное предложение, чтобы добиться освобождения Пола и Эвана. Это предложение было отвергнуто Россией. Мы не должны были делать такие предложения. Их вообще не следовало арестовывать. Они оба должны быть немедленно освобождены", – сказал Миллер журналистам.

"Это не помешает нам продолжать делать все возможное, чтобы попытаться вернуть их обоих домой", – пообещал представитель Госдепартамента.

По словам Миллера, это предложение не касалось других задержанных в России американцев.

Детали того, что именно предлагали США России, Миллер раскрывать отказался, сославшись на тайну переговоров.

Пол Уилан, бизнесмен и бывший морской пехотинец, имеющий также гражданство Ирландии, Великобритании и Канады, в декабре 2018 года был задержан в московской гостинице по обвинению в шпионаже, которое Уилан последовательно и решительно отвергает.