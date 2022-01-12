По ее словам, Вашингтон в данный момент работает с Германией и Евросоюзом над тем, чтобы замедлить рассмотрение ими вопроса об использовании газопровода.
Действующие власти ФРГ предприняли для этого значительные шаги, а также повторно подтвердили достигнутые с предыдущим правительством договоренности по будущему "Северного потока — 2" в случае российской агрессии в отношении Украины, указала Нуланд. При таком положении дел работа газопровода будет приостановлена, подчеркнула представительница Госдепартамента.
Строительство "Северного потока — 2" было закончено в начале сентября 2021 года. В середине ноября Федеральное агентство по сетям приостановило процедуру сертификации газопровода, отметив, что она станет возможной лишь после того, как оператор Nord Stream 2 AG, базирующийся в швейцарском городе Цуг, предъявит документы о создании в Германии отдельной компании для управления "СП-2".
В Госдепе США объяснили, кто вправе принимать решения о членстве в НАТО
Кроме того, Нуланд дала оценку переговорам Запада и Кремля по вопросам безопасности. Она охарактеризовала состоявшиеся в Женеве консультации США и РФ на уровне замминистров иностранных дел как "конструктивные". Вместе с тем заместитель госсекретаря Соединенных Штатов не обошла стороной требования Кремлем "гарантий безопасности", в том числе отказа НАТО от расширения на восток и приема в свой состав Украины.
Решения о членстве в Североатлантическом альянсе остаются за страной-заявителем и 30 государствами — участниками НАТО. Ни у кого больше нет права голоса или вето по этим решениям, отметила Нуланд.
Представительница Госдепа предостерегла Москву от дальнейшей агрессии по отношению к Украине. Если Россия вторгнется в соседнее государство или дестабилизирует обстановку, Вашингтон вместо с союзниками и партнерами готов ввести штрафные меры, в том числе прежде не использовавшиеся, которые существенно скажутся на экономике и финансовой системе РФ, указала Нуланд.
Нуланд — о войсках РФ на границе с Украиной
В 2021 году Россия перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной около 100 тыс. военнослужащих, объясняя это учениями. Лидеры западных стран опасаются, что Москва готовится к войне. Россия же отрицает планы военной операции и обвиняет страны Запада в вооружении Украины и проведении маневров вблизи границ РФ.
Россиянам следует уделить внимание финансовой стороне размещения войск на украинской границе, считает заместитель госсекретаря США. Размещение сотен тысяч военнослужащих, техники и вооружений (на границе РФ и Украины. — Ред.) крайне дорого, отметила она. "Будь у меня российское гражданство, я бы хотела, чтобы эти средства были направлены на здравоохранение, образование или дороги, <…> а не терялись в большом объеме в созданном кризисе", — подчеркнула замглавы Госдепартамента.
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