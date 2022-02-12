Госдеп США велел части дипломатов покинуть Украину

В связи с угрозой вторжения российских войск на территорию Украины Госдепартамент США приказал выехать из американского посольства в Киеве дипломатам, не занимающим критически важные должности. Об этом говорится в сообщении посольства США в Киеве, опубликованном в Twitter в субботу, 12 февраля.

"Несмотря на сокращение дипломатического персонала, основная команда посольства, Госдеп и персонал США по всему миру продолжат дипломатические усилия и помощь для поддержки безопасности, демократии и процветания Украины", - указывается в твите диппредставительства.

Посольство США в Киеве прекращает предоставлять консульские услуги

В уведомлении, обнародованном на сайте Госдепа, сообщается, что начиная с 13 февраля будет приостановлено предоставление консульских услуг в посольстве США в Киеве. Для решения чрезвычайных ситуаций посольство сохранит небольшое консульское присутствие во Львове, но не сможет предоставлять услуги по паспортным, визовым и обычным консульским вопросам. За этими услугами американцы могут обращаться в посольства США в соседних странах.

Госдепартамент США предупреждает находящихся в Украине сограждан о том, американские власти не смогут эвакуировать граждан США в случае, если Россия начнет военные действия в Украине.

Двумя днями ранее президент США Джо Байден призвал американцев покинуть Украину. "Американские граждане должны незамедлительно уехать. Мы имеем дело не с террористической организацией, а с одной из крупнейших армий мира. Это другая ситуация, и все может быстро выйти из под контроля ", - объяснил он.

Вслед за США уже почти 20 стран призвали своих граждан воздержаться от поездок в Украину или покинуть ее территорию из-за угрозы военного конфликта с Россией.

Запад опасается вторжения России в Украину

В последние месяцы отношения между Россией и странами Запада остаются напряженными. На Западе заявляют о концентрации российских войск у украинской границы и об угрозе российского вторжения в Украину. Во второй половине 2021 года и начале 2022-го РФ перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной более 100 тысяч военнослужащих. Кремль отрицает планы военной агрессии.

Январская серия переговоров России с США, НАТО и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе не принесла желаемых результатов. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит беспрецедентными санкциями. Россия же обвиняет страны Запада в вооружении Украины и проведении маневров вблизи границ РФ.