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Законопроект, предусматривающий введение новых санкций по газопроводу "Северный поток — 2", подорвал бы единство США с европейскими союзниками на фоне усиления российских угроз, считают в Госдепе.
Госдеп США против новых санкций по "Северному потоку — 2"
© Reuters / Scanpix

Госдепартамент США выступил против введения новых санкций в отношении газопровода "Северный поток — 2". Законопроект, предусматривающий подобные шаги, может ослабить единство США с союзниками, заявил вечером 6 января руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс на регулярном брифинге для журналистов.

Заявление Прайса было сделано в ответ на просьбу прокомментировать соответствующий законопроект сенатора-республиканца Теда Круза — ожидается, что на следующей неделе его будет рассматривать верхняя палата Конгресса США.

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"К сожалению, эта поправка, по нашей оценке, не является искренней попыткой противостоять дальнейшей российской агрессии или защитить Украину. Наша обеспокоенность заключается в том, что в случае принятия этот закон лишь подорвет единство среди наших европейских союзников в решающий момент, когда нам необходимо выступить единым фронтом в ответ на российские угрозы в отношении Украины.", — цитирует высказывание Прайса агентство Reuters.

Прайс подчеркнул, что принятие этого законопроекта и последующие за ним санкции в отношении "Северного потока — 2" Россия может использовать как возможность усилить разногласия между союзниками по транатлантическим отношениям. "Нынешняя администрация США не намерена позволить этого", — заверил Прайс. Официальный представитель Госдепа отметил, что договоренности с Германией и уже существующие ограничительные меры "снижают риски для европейской энергетической безопасности, а также для безопасности Украины".

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Deutsche Welle
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