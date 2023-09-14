Госдеп: Путин хотел славы Российской империи, а теперь умоляет Кима о помощи

 
ru.DELFI.lt
Kim Jong Unas, Vladimiras Putinas
Kim Jong Unas, Vladimiras Putinas
ФОТО: AP / Scanpix

По словам представителя Госдепа, у США есть основания полагать, что Путин и Ким Чен Ын обсуждали военные поставки. Однако он подчеркнул, что то, что Россия обращается за помощью к КНДР, показывает, как развязанная против Украины война развивается для Кремля, сообщает "Экономическая правда".

"Мы еще не видели полной картины этой встречи и не знаем, какими будут ее результаты, но когда видишь, как Ким Чен Ын обещает предоставить полную, безусловную поддержку так называемой "священной борьбе" России за защиту своих интересов безопасности, что, конечно, не является тем, что она делает в войне против Украины, это, конечно, вызывает беспокойство", – отметил представитель Госдепа США Мэтью Миллер.

"Полтора года назад Владимир Путин начал эту войну, думая, что он собирается восстановить славу Российской империи, провалился во всех своих максималистских, империалистических целях, а теперь, через полтора года, потеряв десятки тысяч российских солдат и потратив миллиарды и миллиарды долларов, он умоляет Ким Чен Ына о помощи", – подчеркнул Миллер.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии