Госдеп: Путин хотел славы Российской империи, а теперь умоляет Кима о помощи

"Мы еще не видели полной картины этой встречи и не знаем, какими будут ее результаты, но когда видишь, как Ким Чен Ын обещает предоставить полную, безусловную поддержку так называемой "священной борьбе" России за защиту своих интересов безопасности, что, конечно, не является тем, что она делает в войне против Украины, это, конечно, вызывает беспокойство", – отметил представитель Госдепа США Мэтью Миллер.
"Полтора года назад Владимир Путин начал эту войну, думая, что он собирается восстановить славу Российской империи, провалился во всех своих максималистских, империалистических целях, а теперь, через полтора года, потеряв десятки тысяч российских солдат и потратив миллиарды и миллиарды долларов, он умоляет Ким Чен Ына о помощи", – подчеркнул Миллер.