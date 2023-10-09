"Город замер". Как изменился Тель-Авив после ракетных атак

Весь город опустел, только одинокие люди из необходимости выгуливают собак, однако на площади Дизенгоф огромное скопление народа. В обычное время на одной из самых людных площадей почти круглосуточно отдыхают люди, играет музыка, а в рестораны стоит очередь даже в шаббат. Это обязательнй пункт у туристов - они приходят смотреть одну из главных достопримечательностей города - белый город, здания в стиле баухаус.

Большинство компаний перевели сотрудников на удаленный режим. Открыты только магазины и отели, куда в том числе прибывают люди с юга страны - Ашкелона, Ашдода, Сдерота и других поселений, куда прорвалились террористы или где не прекращаются массивные ракетные обстрелы.

Тель-Авив - самый светский город во всем Израиле, где в обычное время даже в шаббат работают рестораны, проходят вечеринки, а пляжи забиты волейболистами и купающимися. Но после 7 октября, когда ХАМАС нанес массированные ракетные удары по Израилю, город замер. Закрыто практически все: многочисленные стройки, бассейны и спортзалы, музеи, рестораны. Не работают школы и детские сады.

Но на следующий день после атак ХАМАС местные жители собрались тут, чтобы открыть пункт сбора гуманитарной помощи семьям, остающимся в южных поселках и армии. "Приходят люди, которые живут по соседству, я сама видела информацию в социальных сетях, что будут такие сборы, но в итоге просто проходила мимо и осталась помогать", - рассказывает Паула, она приехала в Израиль из Германии учиться на MBA, но решила остаться, потому что влюбилась в Тель-Авив.

Люди собирают в коробки самые необходимые продукты: хлеб, макароны, консервы, чай, кофе, печенье, газированные напитки и воду, средства гигиены, шампуни, памперсы. За отдельным столом дети и взрослые пишут письма солдатам. "Я просто волонтер на своей машине, поеду, куда будет необходимо, - рассказывает Шай, загружая коробки. - Уверенности, что доеду в нужный пункт нет, но буду пытаться, где можно проехать, там поеду. Есть колл-центр, куда обращаются люди, которым необходима еда и вода, нас связывают с ними".

Жизнь разделилась на "до" и "после"