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Компания Google согласилась выплатить 391,5 млн долларов США 40 штатам США за то, что вводила потребителей в заблуждение относительно своей практики отслеживания местоположения.
Google заплатит за "слежку" за пользователями
© DELFI / Andrius Ufartas

Это крупнейшее соглашение о конфиденциальности с участием сразу нескольких штатов в истории США.

Расследование, проведенное в 2018 году, показало, что Google продолжал отслеживать данные о местоположении людей даже после того, как они отключали такую функцию, которую компания назвала "историей геолокаций". Google утверждает, что уже устранил проблему.

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Euronews
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