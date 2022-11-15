Google заплатит за "слежку" за пользователями

Это крупнейшее соглашение о конфиденциальности с участием сразу нескольких штатов в истории США.

Расследование, проведенное в 2018 году, показало, что Google продолжал отслеживать данные о местоположении людей даже после того, как они отключали такую функцию, которую компания назвала "историей геолокаций". Google утверждает, что уже устранил проблему.