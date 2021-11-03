Google заблокировал YouTube-канал Следственного комитета Беларуси

Агентство приводит выдержку из сообщения американского интернет-гиганта, в котором указывается, что Google-аккаунт СК отключен в соответствии с "правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций и не может быть восстановлен". При попытке открыть канал ведомства на видеохостинге YouTube появляется уведомление о том, что причиной блокировки аккаунта стало "нарушение правил сообщества YouTube".
По словам Гончаровой, верифицированный YouTube-канал ведомства насчитывал более 23 тысяч подписчиков.
Новые санкции США в отношении режима Лукашенко действуют с 9 августа
Новые санкции в отношении Минска США ввели 9 августа из-за действий белорусских властей, направленными на "подавление демократии и прав человека". Под них попали, в частности, Следственный комитет Беларуси, Национальный Олимпийский комитет Беларуси (НОК), "Беларуськалий", "Белнефтегаз", "Белказтранс" и "Новая нефтяная компания Восток", зарегистрированная в российском Смоленске. В общей сложности в санкционный список вошли 23 физических лица и 21 компания.
В конце июня ЕС, США, Великобритания и Канада наложили на белорусские власти ограничения после принудительной посадки в Минске самолета авиакомпании Ryanair и задержания бывшего редактора оппозиционного издания NEXTA Романа Протасевича и гражданки России Софьи Сапеги.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Специалист: ближайшие несколько недель в Литве будут очень тяжелыми (76)
Директор Вильнюсского департамента НЦОЗ Роланда...
Вакцинация внесла раскол в семьи: подростки все смелее выступают против воли родителей
Подростки, чьи родители запрещают им прививаться, все...
Глава Минздрава Литвы: непохоже, что мы достигли пика заболеваемости (8)
Глава Минздрава Литвы Арунас Дулькис в среду перед...
Литва в черной зоне: где ситуация лучше, а где хуже всего? (11)
С 31 октября все муниципалитеты Литвы находятся в черной...
Коронавирус в Литве: 2032 новых случая и 32 смерти
За минувшие сутки в Литве было выявлено 2032 новых случая...