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Большинство участников голосования в Twitter поддержали идею Илона Маска продать 10 процентов акций Tesla. После этого акции автопроизводителя упали, однако, по мнению аналитиков, ненадолго.
Elon Musk
Elon Musk
© Scanpix

Результаты объявленного инвестором-миллиардером Илоном Маском голосования в Twitter о продаже им 10 процентов акций своей компании Tesla вызвали беспокойство на бирже. На предбиржевых торгах в США в понедельник, 8 ноября, акции производителя электромобилей упали на 6,4 процента до 1144 долларов - это падение стало самым сильным за полгода.

Впрочем, по оценке аналитика Дэвида Мэддена из брокерской фирмы Equiti Capital, снижение цен не продлится долго: Tesla всегда быстро восстанавливалась после таких неудач, передает агентство Reuters.

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6 ноября Маск поставил на голосование в Twitter вопрос о том, должен ли он продать десятую часть своей 23-процентной доли в Tesla, пообещав выполнить желание большинства участников опроса. Он объяснил это тем, что не получает зарплаты или бонусов, а акции Tesla - его единственный источник доходов, и продажа нужна, чтобы заплатить налоги. "В последнее время много говорится о нереализованной прибыли как средстве ухода от налогов, поэтому я предлагаю продать 10% своих акций Tesla", - написал Маск.

Большинство голосовавших поддержало идею Маска продать акции

Большинство (57,9 процента) из более чем 3,5 млн участников голосования поддержали идею миллиардера. По подсчетам Reuters, в результате продажи акция Маск выручит около 21 миллиарда долларов.

Вскоре после публикации твита с голосованием Илон Маск сменил в Twitter свое имя и место жительства - теперь его никнейм значится как "Lord Edge", а город, в котором он живет - Trollheim. Это уже не первая смена Маском пользовательского имени в микроблоге: например, в начале 2019 года он, также не объясняя своих действий, стал называться Elon Tusk вместо Elon Musk.

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Deutsche Welle
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