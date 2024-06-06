Годовщина "Дня Д": Запад проводит параллели с войной в Украине

Говоря о вторжении России в Украину, американский президент назвал Владимира Путина диктатором и подчеркнул, что союзники не оставят Украину. „Мы не отступим, потому что если мы это сделаем, Украина будет порабощена, и этим дело не закончится, соседи Украины будут под угрозой, вся Европа окажется под угрозой“, - сказал Байден.