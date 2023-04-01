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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Бучу вместе с лидерами Словакии, Хорватии, Словении и Молдовы, чтобы почтить память жителей города, убитых во время российской оккупации. Об этом сообщается на сайте офиса президента Украины, пишет "Медуза".
V. Zelenskis
V. Zelenskis
© AFP / Scanpix

Церемония прошла возле церкви Андрея Первозванного, где нашли массовые захоронения убитых жителей Бучи. Участники церемонии установили лампадки к памятному кресту возле братской могилы. Также были озвучены имена 77 убитых мирных жителей, чьи личности удалось установить, а также 11 военнослужащих, которые погибли в боях за Бучу.

Зеленский вручил главе Бучи Анатолию Федоруку знак отличия "Город-герой", который утвердили в Украине 21 марта этого года.

Лидеры Словакии, Хорватии, Словении и Молдовы прибыли в Киев 31 марта, чтобы принять участие в саммите, посвященном годовщине освобождения Бучи.

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Медуза

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