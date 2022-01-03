Годовой уровень инфляции в Турции вырос до максимума с 2002 года

Годовой уровень инфляции в Турции в декабре 2021 года вырос до максимального с 2002 года. Как сообщил в понедельник, 3 января, Институт статистики Турции, индекс потребительских цен в стране в декабре увеличился на 36,08% по сравнению с декабрем 2020 года. При этом в месячном исчислении прирост составил 13,58%, передало агентство Anadolu.

Индекс цен на отечественную продукцию прибавил еще больше

Индекс цен на отечественную продукцию за аналогичный период добавил 79,89% в годовом и 19,08% - в месячном исчислении.

Показатель в 36,08% - самый высокий с октября 2002 года, уточняет агентство AFP. В ноябре 2002 года, перед приходом к власти Партии справедливости и развития под председательством Реджепа Тайипа Эрдогана, инфляция достигала 33,45%. Речь идет о превышении официальных правительственных целевых значений более чем в семь раз.

Валютный кризис в Турции

Ранее, 31 декабря, Эрдоган призвал граждан страны хранить сбережения в лирах, заверив, что валютный кризис в стране в целом находится под контролем.

В течение 2021 года турецкая национальная валюта потеряла более половины стоимости. Особенно резкое падение началось в ноябре, а к 20 декабря 2021 года курс опустился до исторического минимума - за 1 доллар США приходилось платить до 18,41 лиры, а за 1 евро - 20,74 лиры.

После принятия правительственного пакета мер, предполагающего, в частности, защиту сбережений населения от колебаний валютного курса, лира несколько укрепилась. На 31 декабря доллар стоил 13,32 лиры, а евро - 15,15 лиры, по данным MarketWatch.

Резкое снижение ключевой ставки Центробанка

Аналитики увязывали валютный кризис с правительственными мерами по уменьшению инфляции, в частности путем резкого снижения ключевой ставки Центробанка.

В субботу, 1 января, турецкие власти подняли цены на электроэнергию для домохозяйств и компаний на 50-100%, а также вновь повысили цены на природный газ, что создало дополнительное бремя для экономики в условиях роста инфляции.