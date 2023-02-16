Год войны. Почему санкции Запада против России не остановили агрессию Путина против Украины

Финансовые, торговые и личные санкции ввели более 40 стран: от США и ЕС до Южной Кореи, Швейцарии и Албании. Запад заморозил валютные резервы России, арестовал яхты и недвижимость богатых россиян, отрезал госбанки от мировой финансовой системы, отказался покупать у России нефть и уголь, запретил продавать ей оборудование, технологии и предметы роскоши.
Россия стала страной-изгоем. Она лишилась самых богатых рынков сбыта своих товаров, осталась без западных кредитов, специалистов, инвестиций и технологий, благодаря которым сумела выбраться из нищеты и построить рыночную экономику на руинах советской плановой.
Цель санкций - сократить доходы России и поставить президента Владимира Путина перед выбором: тратить деньги на поддержание падающего уровня жизни россиян или на продолжение крупнейшей захватнической войны в Европе со времен Второй мировой. И даже если Путин выберет первое, многие санкции останутся и еще долгие годы будут тормозить развитие России.
Почему экономика России не рухнула под гнетом санкций
Потому что Кремль сначала подготовился к санкциям, а потом избежал грубых ошибок в экономической политике и заработал на энергетическом кризисе. И потому что санкции вводились постепенно, не разом.
"Россия - богатая страна бедных людей. Она подошла к войне в хорошей финансовой форме, она подготовилась", - сказал экономист Константин Сонин из Чикагского университета.
Кремль накопил подушку безопасности, и даже после года войны ее остатков хватит на финансирование зияющей дыры в бюджете в течение года и даже двух.
На момент введения санкций в казне еще были лишние деньги, а приток валюты превышал потребности в ней. В этих условиях невозможно вызвать финансовый кризис теми санкциями, что были введены против России - заморозкой резервов и ограничением импорта без эмбарго на экспорт, сказал экономист Олег Ицхоки из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.
"Фундаментально условия были такими, что остановить панику и финансовый кризис было несложно. Почему? Все очень просто: в страну продолжали масштабно притекать евро и доллары", - сказал Ицхоки на конференции Американской экономической ассоциации.
А когда были введены санкции, финансовое положение России только улучшилось. Санкции ограничили импорт - потребление рухнуло. А доходы от экспорта взлетели вслед за ценами на энергоносители.
По выражению одного из архитекторов нынешних санкций Бена Харриса из американского Минфина, "Россия сама создала кризис и сама на нем зарабатывала".
Ицхоки приводит статистику: если в обычный год доля доходов от экспорта сырья в бюджете не превышала 40%, то в 2022 она взлетела в полтора раза до примерно 60%.
"Если считать, что главной целью санкций было спровоцировать масштабный финансовый кризис, который лишил бы Россию возможности финансировать войну, то этого не случилось", - сказал он.
Санкции - игра вдолгую, отмечает Ицхоки.
"Следующей целью может быть - пробить дыру в бюджете, которая затруднит военные расходы в среднесрочной перспективе. Отчасти это уже происходит, но происходит медленно и не в том масштабе, чтобы стать решающим фактором в деле финансирования войны".
Путин говорит, что санкции провалились. Прав ли он?
"Так называемый блицкриг, который задумали наши недоброжелатели в отношении России, экономический блицкриг, он, конечно же, провалился", - хвалился Путин перед своим правительством.
Спад экономики и инфляция в 2022 году оказались лучше прогнозов, а доходы от продажи газа и вовсе вышли рекордные, несмотря на решение Путина безо всяких санкций добровольно сократить экспорт в попытке придушить экономику Европы.
Но если сравнивать не с мрачными прогнозами прошлой весны, а с тем, как было бы без вторжения в Украину, картина выходит неприглядная.
"После 12 лет стагнации 2022 год должен был стать годом быстрого восстановления экономики после пандемии и роста на 3-4%, а с высокими ценами на нефть еще и больше. Однако вместо этого получился спад, даже по официальной статистике", - отмечает Ицхоки.
Получается, Россия уже недосчиталась 6-7% роста благосостояния. И это только по показателю ВВП, в котором учитывается и рекордный экспорт, и расходы на войну. Они выросли существенно. А вот импорт и потребление в целом - снизились.
Люди не экспортируют нефть и не осваивают завоеванные земли. Они покупают машины и кока-колу, а осваивают дачные участки. Поэтому о реальном положении дел скорее говорят цифры инфляции, вызванной дефицитом товаров и услуг из-за санкций, и сокращение оборота розничной и оптовой торговли.
"Так что если оценивать снижение уровня жизни населения, то цифры в районе 10-12% скорее отражают реальность, чем статистика ВВП", - говорит Ицхоки.
Остановят ли санкции войну?
Эффект санкций будет усиливаться с каждым месяцем, полагает экономист Владислав Иноземцев. Но агрессию России против Украины они не остановят.
"Санкции ударяют не тогда, когда они объявлены, а минимум через полгода после вступления в силу. К концу 2023 года реально почувствуем эффект", - сказал он на декабрьской конференции "Российские реалии-2022: политика, экономика, гражданское общество".
"Санкции не изменят политику Путина. Российская экономика может рухнуть, но желание Путина стрелять ракетами и патронами по Украине от этого не исчезнет", - сказал Иноземцев.
Даже если деньги будут заканчиваться, расходы на войну в бюджете выделены в защищенные статьи. А деньги пока не заканчиваются: помимо накоплений в стабфонде Россия продолжает зарабатывать.
"Санкции не волшебные. Они ограничивают возможности финансировать войну, но сами по себе они ее не остановят, - говорит Ицхоки. - До тех пор, пока Россия продает нефть и газ, с ВВП все будет в порядке, и с бюджетом все будет в порядке".
"Импортные санкции, возможно, приведут к стагнации экономики на годы, но не к острому финансовому кризису. Чтобы был кризис, придется совмещать финансовые санкции с экспортными, а не с импортными".
Как раз это и сделал Запад. С отсрочкой почти на год он ввел этой зимой эмбарго на главный российский экспортный товар - нефть и нефтепродукты. Из него сделано много исключений, включая потолок цен, и об эффективности говорить пока рано.
"Половину экспортных доходов России составляют нефть и нефтепродукты, и 2023 год будет очень сильно отличаться от 2022-го, если европейское эмбарго и нефтяной потолок сработают", - сказал Ицхоки.
"Но на сегодняшний день ясно, что это не та сила, которая остановит войну".
Как санкции изменили место России в мире?
Путин считает себя лидером крестового похода против Запада. Он называл свое решение о вторжении в Украину "началом кардинального слома миропорядка по-американски". И одновременно выражал недовольство тем, что Запад ввел в ответ санкции.
Результатом стала растущая изоляция Кремля. Путину лично запретили въезд на Запад - беспрецедентная мера для главы ядерной державы. А восточные соседи потеряли к нему пиетет: если раньше Путин опаздывал на встречи и к президенту США, и к папе римскому, то на осеннем саммите в Самарканде его заставили ждать себя и премьер Индии, и президент Турции, и даже руководители Кыргызстана и Азербайджана.
До того, как Путин решил мобилизовать Россию на войну с Западом, он вел ее другим путем. Заявленной стратегией было превращение страны в энергетическую сверхдержаву. Война ведет Россию в противоположном направлении.
"Санкции усложнят, а то и сделают невозможным освоение новых месторождений нефти и газа, особенно в Арктике. Эффект санкций проявится не сразу, но от этого будет не менее ощутимым", - пишет французская специалистка по санкциям Агата Демаре.
"Из-за санкций Россия, похоже, обречена потерять статус энергетической державы".
В свежем долгосрочном прогнозе BP России обещано сокращение добычи и доли на мировом рынке.
"Все прогнозные сценарии предполагают устойчивое сокращение российского экспорта углеводородов. Сначала из-за добровольных и санкционных ограничений. Позже - исходя из предположения, что ограничения на инвестиции в Россию и продажу ей технологий будут сниматься очень постепенно", - говорится в авторитетном ежегодном прогнозе.
До войны Россия была крупнейшим экспортером энергоресурсов в мире. Вторжение в Украину обернулось для Кремля сокращением добычи и нефти, и газа. По оценкам BP, производство главного российского продукта - нефти - уменьшится к 2035 году до 7-9 млн баррелей в день с 12 млн в 2019 году. Это примерно на 13% ниже, чем в прошлогоднем довоенном прогнозе.
Потеря рынка связана не только с санкциями. Решение Путина посадить Европу на сухой газовый паек лишило Россию статуса надежного поставщика. Вызванный действиями Кремля энергетический кризис привел еще к трем важным последствиям.
Во-первых, Европа начала экономить и сумела сократить потребление газа на 25%.
Во-вторых, Запад задался вопросом: хорошо ли в целом полагаться на сырьевые автократии? И сделал упор на возобновляемую энергетику, самообеспечение ресурсами и энергосбережение.
И наконец, кризис сделал мир беднее и подорвал рост спроса на главный российский товар - нефть и газ. По оценкам BP, за год войны прогноз спроса на энергоресурсы в 2035 году сократился на 3,5% - наполовину за счет энергосбережения, и примерно на столько же из-за торможения мировой экономики.
Таким образом вторжение Путина в Украину лишило Россию не только доли рынка, но и сократило сам рынок, на котором она зарабатывала половину всех доходов.
Путин хвалился в январе, что несмотря на сокращение экспорта, Россия заработала даже больше благодаря рекордным ценам на нефть и газ. В этом она не одинока. Пять крупнейших западных нефтяных компаний (ExxonMobil, Chevron, TotalEnergies, Shell и BP) получили в прошлом году гигантскую прибыль - более 150 млрд долларов. И в отличие от России, им не грозит затратная перестройка бизнеса в текущем году, чреватая убытками и потерей рынка.
Многие страны не присоединились к санкциям. Заменят ли они России потерянный Запад?
Нет, не заменят. Запад - около 60% мировой экономики, Китай - менее 20%, Россия - всего 2%. Из этого следует три важных вывода.
Первый. До войны Россия торговала со всем миром. Теперь полмира для нее закрыто (полностью или частично), причем это - самая развитая часть мира, источник инвестиций и ноу-хау. Вместо США (25% мировой экономики) и Евросоюза (17%) главными партнерами России помимо Китая стали Индия (3,5%), Ближний Восток (5%), Африка (3%) и Турция (менее 1%).
Второй. Китай намного крупнее, богаче, агрессивнее и ближе всех оставшихся партнеров России. Его экономика в 10 раз больше российской, а зависимость от российских энергоресурсов намного ниже довоенной европейской. Отрезанная от Запада Россия превратилась из младшего торгового партнера Китая в вассала.
Третий вывод: благополучие Китая, Индии и других развивающихся стран зависит от доступа к западным рынкам, технологиям и деньгам. Ссориться с Западом ради России они не готовы, и одна угроза вторичных санкций со стороны США и Евросоюза заставляет их осторожничать в любых контактах с Кремлем.
Пока что Запад не вводил вторичные санкции, потому что в целом не против, чтобы Китай, Индия или Казахстан пользовались интересным положением, в которое Путин поставил Россию, и выбивали себе скидки на сырье или перепродавали россиянам втридорога импортные товары.
"Китайские и индийские НПЗ покупают дешевую российскую нефть и, конечно, выигрывают от наших санкций. Нас это вполне устраивает. Мы не против, чтобы хоть весь мир на этом зарабатывал. Главное, чтобы не Россия", - сказал Бен Харрис, отвечающий в Минфине США за нефтяные санкции.
Постепенно Россия создает новые каналы поставок подсанкционных товаров и находит покупателей на попавшие под эмбарго товары. Но за импорт приходится больше платить, дольше ждать и жертвовать качеством. А доходы от экспорта сокращаются, потому что новых покупателей меньше, они беднее, а везти им товар за тридевять земель долго и дорого.
Почему санкции не привели к обвалу рубля
Привели - поначалу курс обрушился. Но Центробанк ввел жесткие запреты, а когда снял, рубль был уже не тот. Под давлением санкций валютный курс перестал быть рыночным в прежнем понимании. И поэтому рубль укрепился.
"Что в нем нерыночное? Он перестал быть инвестиционным. То есть иностранные инвесторы больше не могут инвестировать в рублевые активы, - написал Ицхоки в последнем обзоре для проекта Re: Russia. - Рубль в основном реагирует на текущие факторы, а не на ожидания будущего. Об этом курсе надо думать как о равновесном, определяемом в первую очередь балансом экспорта и импорта".
Баланс этот в прошлом году оказался рекордно положительным, и только сейчас начал выравниваться. Если импорт восстановится, а экспорт сократится, то курс рубля снизится, тем более если ЦБ будет экономить валюту и начнет печатать деньги для финансирования войны.
"Сильный рубль вовсе не означает, что санкции неэффективны, - соглашаются экономисты европейского исследовательского центра Bruegel. - Фундаментально нынешний курс рубля не отражает состояние российской экономики. Он, скорее, свидетельство того, что из-за финансовых санкций рубль оказался в изоляции от мировой финансовой системы".
Пострадал ли Запад от своих санкций
Путин говорит, что санкции - очередная ошибка Запада, и что она вернулась ему бумерангом.
"Против Венесуэлы ввели санкции. Против Ирана ввели санкции, против России ввели санкции… Ну на каждом шагу совершают ошибку, которая ведет к тяжелейшим последствиям для самих стран, которые вводят эти санкции", - сказал Путин.
Насколько пострадал Запад?
Труднее всего пришлось Европе как крупнейшему и ближайшему торговому партнеру России. Газпром сам сократил поставки не попавшего под санкции газа. Европа потратилась на поддержку населения и бизнеса, а к зиме закупилась заморским газом по заоблачным ценам.
Дорогое топливо, перебои с транзитом через Россию и наплыв беженцев разогнали инфляцию. Уже осенью ЕС пришел к неутешительному выводу: из-за войны вместо быстрого постковидного восстановления Европа оказалась перед лицом нового экономического спада.
Однако все вышло не так плохо. ЕС резко сократил потребление газа, да и зима выдалась теплая. Цены снизились. И вот на этой неделе Еврокомиссия заявила: рецессия отменяется, экономика оживает, и прогноз роста на текущий год повышен до 0,8% с ноябрьских 0,3%.
Смягчение отдачи от санкций обошлось в полтриллиона евро, подсчитала Еврокомиссия прошлой осенью. С тех пор ценник вырос, но он пока по плечу богатому ЕС. А вот обострение конфликта и дальнейшее сокращение экспорта нефти и газа из России поставит Европу перед сложным выбором уже следующей зимой.
Путин объединил Запад своей европейской военной авантюрой, замечает Агата Демаре, бывшая дипломат и чиновница, участвовавшая в разработке французских и европейских санкций против России после аннексии Крыма в 2014 году.
"Трансатлантическая координация в деле санкций против России кажется идеальной с момента российского вторжения в Украину. Это что-то новое: до февраля 2022 санкции были источником дипломатических трений между между ЕС и США", - напоминает она.
И это при том, что ущерб распределен далеко не равномерно. Основные последствия расхлебывает Европа, а другие страны Запада пострадали намного меньше. А США еще и выиграли как крупнейший производитель нефти в мире и альтернативный России поставщик энергоресурсов в Европу.
Главное негативное последствие для своей экономики - скачок инфляции вследствие роста цен на нефть - американцы нивелировали, добившись исключения из европейского нефтяного эмбарго в виде потолка цен.
А торговое эмбарго США почти не касается. Исторически у них очень слабые торговые связи с Россией. Со времен Второй мировой на СССР и Россию приходилось менее 3% ежегодного американского экспорта и импорта, отмечает исследовательский центр Congressional Research Service (CRS), специализирующийся на экспертных заключениях и отчетах для американского Конгресса.
Однако санкции угрожают нынешнему мироустройству, в котором доминируют США.
"Их воздействие на структуру мировой экономики будет ощущаться еще долгое время, - пишут аналитики Конгресса. - Мир может расколоться на противоборствующие экономические блоки, что подорвет международный экономический правопорядок, к которому США стремились все послевоенные годы".
Среди возможных неприятных последствий такого раскола они называют охлаждение Китая к доллару как резервной валюте и появление параллельной международной финансовой системы. Но есть и хорошие новости: объединенному Путиным Западу проще договориться между собой и ускорить экономический рост, уладив старые разногласия вроде гонки пошлин и субсидий между ЕС и США или споров между Великобританией и ЕС после брексита.
Еще одно неприятное для Запада последствие санкционной контратаки на Путина заключается в их масштабе и продолжительности, предупреждает Агата Демаре:
"Санкции - как антибиотики. Они критически важны, но если переусердствовать, возникает резистентность. Ее признаки уже заметны".
Какие еще санкции в запасе у Запада
Каждый следующий раунд торговых и финансовых санкций все больше задевает Запад. Все простые и не очень решения уже приняты, и союзники, в первую очередь европейцы, не спешат расширять ограничения. Они предлагают сосредоточиться на исполнении, закрывать лазейки и настраивать новый для всех механизм масштабных санкций, а не усложнять его еще больше.
Тем более, что для согласования решительных мер ЕС требует единодушие 27 стран, у каждой из которых свои интересы и отношение к путинской войне. Одним критичны российские алмазы, другим - ядерное топливо, третьим - трубопроводные поставки нефти.
Полная изоляция всех российских банков от западной финансовой системы тоже нереальна, потому что как-то надо расплачиваться за не попавшие под санкции товары: продовольствие, медикаменты, металлы и многое другое.
Главный козырь в запасе у Запада - вторичные санкции. Это когда всем странам, не подписавшимся под санкциями, предлагается выбирать - либо все равно соблюдать их и распрощаться с Россией, либо перейти в стан ее союзников, попасть под штрафные санкции и лишиться доступа к рынкам США и Европы.
До сих пор власти западных стран не заикались о возможности применения вторичных санкций без масштабной эскалации российской агрессии.
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