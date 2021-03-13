Год спустя после первой волны Covid-19 Италия снова вводит карантин

Карантин затронет больше половины территории страны, в том числе густонаселенные регионы вокруг Рима и Милана.

Во время католической Пасхи, 3-5 апреля, карантин будет действовать во всей стране. Покидать дом можно без крайней необходимости будет запрещено.

В прошлом году Италия первой в Европе ввела массовый карантин в северных регионах, позже распространившийся на всю страну.

Больницы в Милане и соседних городах не справлялись с притоком тяжело больных. Общее число умерших от коронавируса в Италии превышает 100 тысяч, это наибольшее число жертв в Европе после Великобритании.

Вакцинация в Италии, как и в других странах ЕС, продвигается медленно.

"Я сознаю, что сегодняшние ограничения будут иметь последствия для образования ваших детей, для экономики и для психического здоровья всех, - сказал, обращаясь к согражданам, премьер Драги. - Но они необходимы для того, чтобы избежать ухудшения ситуации, которое потребует еще более жестких мер".

Заболеваемость в Италии растет уже шесть недель и сейчас превышает 25 тыс. новых случаев в день.

В большинстве регионов страны "больницы и особенно реанимации уже перегружены", предупреждал на этой неделе исследовательский центр GIMBE, передает Франс пресс.

Единственным регионом Италии с низкой заболеваемостью остается остров Сардиния.