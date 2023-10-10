Главы МИД Эстонии и Финляндии провели срочный разговор из-за повреждения подводного газопровода

Как сообщает "Европейская правда", об этом в своем Twitter (X) сообщил глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна.

Тсахкна рассказал, что пообщался с финской коллегой Элиной Валтонен по поводу "тревожной ситуации" в связи с повреждением газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией.

"Эстония и Финляндия тесно сотрудничают в расследовании этой ситуации", – отметил он.

Напомним, в воскресенье финский государственный оператор газотранспортной системы сообщил о перекрытии газопровода Balticconnector из-за подозрения в возможной утечке газа.