Это первый визит высокопоставленных американских чиновников в Украину после начала российского вторжения.
Украине была обещана дополнительная военная помощь на сумму 713 млн долларов.
"Хочется, чтобы мы имели тяжелое мощное вооружение", - говорил Зеленский до встречи, добавив, что последнюю неделю ситуация с поставками оружия улучшилась.
По словам Блинкена, в понедельник Байден назначит нового посла США в Украине. Предыдущая посол Мари Йованович завершила работу в Киеве досрочно, в 2019 году.
Новым послом, как ожидается, станет Бриджит Бринк, нынешняя посол США в Словакии.
Госсекретарь США также пообещал, что в Киев с этой недели начнут постепенно возвращаться уехавшие из-за войны дипломаты.
После Киева министр обороны США Остин направится в Германию, где на американской базе Рамштайн проведет встречу с представителями 20 стран для обсуждения военной помощи Украине.
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