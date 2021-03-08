Главу Pfizer отказались пустить в Израиль из-за отсутствия прививки

Во въезде отказали и членам делегации, сопровождающей Бурлу, так как им также еще не сделали вторую прививку двухкомпонентной вакцины.

В результате поездку пришлось отложить. Представитель Pfizer сказал, что визит, вероятно, состоится ближе к концу весны.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху сказал, что хочет обсудить с Бурлой создание фабрики по производству вакцины в Израиле.

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В декабре гендиректор Pfizer говорил, что не хочет «лезть без очереди» на вакцинацию и дождется, когда настанет время для его возрастной группы. Поэтому он успел привиться только первой дозой вакцины.

В начале марта глава движения «Национальная ответственность» Оши Эльмалиах, которого считают соратником бывшего премьера Эхуда Барака, направил письмо Бурле, Нетаньяху и омбусдмену Матаньяху Энгльману. Он попросил отложить визит гендиректора Pfizer, пока в Израиле не пройдут досрочные парламентские выборы, намеченные на 23 марта.

Пока что въезд в Израиль для иностранцев разрешается только в порядке исключения. Всем прибывающим в страну надо сдать в течение 72 часов до въезда отрицательный тест на коронавирус, независимо от наличия прививки.