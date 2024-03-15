Главу фракции СДПГ раскритиковали за слова о заморозке войны

"Тот, кто, подобно господину Мютцениху, требует "последствий" для голосования за поведение, которое ему не нравится, безусловно, находится в состоянии войны с нашей конституцией", - заявил Кубики в интервью газете Redaktionsnetzwerk Deutschland в пятницу, 15 марта. Вице-председатель бундестага также рекомендовал Мютцениху "воздержаться от заявлений, направленных против статьи 38 Основного закона, которая гласит, что члены бундестага не связаны приказами и инструкциями и подчиняются только своей совести".

Незадолго до этого в ходе спора об уместности поставок Украине ракет TAURUS глава фракции СДПГ заявил: "Не пора ли нам не только поговорить о том, как вести войну, но и подумать о том, как заморозить войну и как ее потом закончить?", тем самым решительным образом высказавшись против поставок воюющей стране этого вида ракет. Агентство dpa отмечает также, что Мютцених был раздражен позицией председателя комитета по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann), которая, как и Кубики, проголосовала за поставку TAURUS, а также за то, что парламентская фракция включила ее в список ораторов на заседании.