Главой МИД Великобритании назначен экс-премьер Дэвид Кэмерон

Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон назначен новым министром иностранных дел Соединенного Королевства. Об этом в понедельник, 13 ноября, сообщила канцелярия главы правительства Риши Сунака в рамках перестановок в кабинете министра. В свою очередь глава МИД Джеймс Клеверли назначен на пост министра внутренних дел.

"Сегодня Риши Сунак усилил свою правительственную команду для реализации долгосрочных решений ради лучшего будущего", - написало в соцсети X руководство Консервативной партии.

Увольнение главы МВД Великобритании

Ранее Сунак уволил с поста главы МВД Великобритании Суэллу Браверман, неоднократно подвергавшуюся критике из-за ее популистских заявлений. В последний раз это произошло после публикации статьи, в которой она раскритиковала действия полиции в отношении участников протестов в поддержку палестинцев. В сентябре Браверман поставила под сомнению актуальность Женевской конвенции о статусе беженцев.