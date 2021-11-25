Аль-Раиси избран президентом организации на четырехлетний срок, сменив в этой должности Ким Чон Яна из Южной Кореи.
Иски в пяти странах
Критики Ахмеда Нассера Аль-Раиси называют его сторонником агрессивных силовых ведомств, которые подвергают противников властей произвольным арестам и пыткам. По меньшей мере в пяти странах против него поданы судебные иски в связи с обвинениями в пытках. По данным британского издания The Daily Maíl, Аль-Раиси причастен к пыткам британского ученого Мэттью Хеджеса, задержанного в ОАЭ в 2018 году по ложному обвинению в шпионаже. В заключении его содержали в кандалах, лишали сна и заставляли принимать различные медицинские препараты. Позднее ученый подал против четырех чиновников ОАЭ, включая Аль-Раиси, судебный иск о возмещении ущерба в размере 350 тысяч фунтов стерлингов.
И взносы, и пожертвования
Штаб-квартира Интерпола находится во французском Лионе, организация существует на взносы 195 государств-членов. Власти ОАЭ не только платят взносы (в 2019 году — около 243 тысяч евро, что составило 0,425 процента бюджета Интерпола), но и с 2015 года активно жертвуют большие суммы денег в пользу организации, что вызывает подозрения в попытках купить в ней влияние, напоминает агентство dpa.
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