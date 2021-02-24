Он признан виновным в членстве в иностранной террористической группировке, финансировании терроризма, а также в подготовке теракта.
Еще трое человек, вместе с которыми Абу Валаа организовывал отправку молодых людей из ФРГ на Ближний Восток для участия в боевых действиях на стороне террористов, получили сроки от 4 до 8 лет.
37-летний проповедник джихада иракского происхождения Абу Валаа был арестован в ноябре 2016 года вместе с четырьмя предполагаемыми сообщниками по обвинению в поддержке террористической группировки "Исламское государство"(ИГ). По версии следствия, он являлся ключевой фигурой среди исламистов в Германии и находился в прямом контакте с руководством ИГ.
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