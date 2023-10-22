Главный торговый партнер. Насколько зависима экономика России от Китая?

Китай же видит в российском президенте европейского лидера, в то время как западные лидеры обычно игнорируют мероприятия в Пекине. «Путин — лидер [страны] постоянного члена Совбеза ООН , страны, владеющей ядерным оружием, большого соседа — [для Китая] это почетный статус», — объясняет Габуев.

Для Путина форум в Пекине — это возможность провести личные переговоры с Си Цзиньпином по конфиденциальным темам, отмечает директор Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александр Габуев.

В Китай, ставший за полтора года войны главным экономическим партнером России, Путин приехал на международный форум «Один пояс — один путь». В китайских СМИ российского президента даже называли «главным гостем» мероприятия. И это только вторая зарубежная поездка Путина после решения МУС — до этого он съездил в «дружественный» Кыргызстан.

На этой неделе российский президент Владимир Путин посетил Пекин с редким для него после начала войны в Украине международным визитом. В этом году путешествовать ему стало еще сложнее — в марте Международный уголовный суд в Гааге выпустил ордер на его арест.

Первый военный год завершился рекордным уровнем товарооборота между Россией и Китаем — его сумма превысила $190 млрд, увеличившись почти на 30% год к году (данные Главного таможенного управления КНР). Сейчас тенденция к росту только сохраняется: за девять месяцев 2023 года товарооборот между Россией и Китаем достиг $176,4 млрд (+29,5% к аналогичному периоду прошлого года).

За более чем полтора года с начала войны и введения первых санкций Россия все же смогла развернуть часть торговых потоков на восток — прежде всего, Китай. Отсюда в страну стали поставляться разнообразные товары, включая автомобили и промышленные станки.

После начала полномасштабной войны в Украине из России начали уходить западные компании. Некоторые товары невозможно было поставить в страну из-за санкций.

Как выглядит экономическое сближение России и Китая и почему такая тесная связь в перспективе может стать проблематичной?

Международные санкции фактически изолировали Россию от внешнего мира, приведя к разрыву отношений с Западом. В этих условиях Пекин стал важнейшим партнером Москвы.

Во время пресс-конференции в Пекине Путин заявил, что сегодняшний объем российско-китайского товарооборота «реально впечатляет». «Мы ставили перед собой задачу добиться 200 млрд долларов в 2024 году, — сказал он. — Когда мы в 2019 году это сформулировали, я скажу откровенно, мало кто верил, что это вообще возможно, потому что на тот момент времени товарооборот у нас был 100 млрд. А сейчас с опережением графика — уже 200 [млрд долларов]».

Таможенные службы не раскрывают разбивку по категориям товаров, которые Китай поставляет в Россию.

«Экономически зависимость от Китая растет по всем параметрам российской внешней политики, но больше всего она выражена именно от китайских технологий. Еще в 2016 году Китай сменил Германию как главный поставщик технологий в Россию, а с 2022 года и вовсе стал единственным», — говорит научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии, китаист Темур Умаров.