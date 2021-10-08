Лауреатами Нобелевской премии мира в 2021 году стали филиппинская журналистка Мария Ресса и российский журналист, главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов. Об этом Нобелевский комитет в Осло сообщает в пятницу, 8 октября. Их наградили за "усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира".

Ресса и Муратов представляют всех журналистов, борющихся за этот идеал "в мире, где демократия и свобода прессы сталкиваются со все более неблагоприятными условиями", указали в комитете.

В частности, Мария Ресса разоблачает злоупотребление властью, насилие и растущий авторитаризм на своей родине - Филиппинах. Она возглавляет компанию для журналистских расследований Rappler, среди материалов которой - публикации о кампании президента Родриго Дутерте по борьбе с наркотиками, а также об использовании социальных сетей для распространения фейков, преследования оппонентов и манипулирования общественным мнением.

А Дмитрий Муратов не отказался от независимой политики "Новой газеты", несмотря на неоднократные угрозы в адрес ее сотрудников и убийства нескольких журналистов, подчеркнули в Нобелевском комитете.

В этом году на награду были номинированы 234 человека и 95 организаций. Размер Нобелевской премии составляет 10 млн шведских крон (в пересчете более 980 тысяч евро).

Прежние лауреаты Нобелевской премии мира

В 2020 году Нобелевскую премию мира получила Всемирная продовольственная программа ООН "за усилия в борьбе с голодом, за вклад в улучшение условий по достижению мира в конфликтных регионах и за деятельность в качестве движущей силы в предотвращении использования голода как орудия войны и конфликтов". В 2019-м награда досталась премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду "за усилия по достижению мира и международного сотрудничества и, в частности, за его решительную инициативу по урегулированию пограничного конфликта с соседней Эритреей".

В 2018 году лауреатами Нобелевской премии мира стали врач из Конго Денис Муквеге и иракская правозащитница и активистка Надя Мурад. Муквеге был удостоен награды за помощь тысячам жертв сексуального насилия, он "посвятил свою жизнь их защите", в частности, открыто критикуя власти за неспособность остановить насилие в отношении женщин. Надя Мурад Баси Таха - одна из примерно 3000 женщин из этнической группы езидов, ставших жертвами насилия со стороны террористов "Исламского государства". Мурад, которой удалось сбежать из плена, была отмечена за "необычайную стойкость и готовность рассказать о собственных страданиях, а также от имени других жертв".

Нобелевская премия мира считается важнейшей в мире политической наградой. С 1901 года ее лауреатами стали 134 человека, в том числе 18 женщин.