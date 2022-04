Главный прокурор МУС назвал всю Украину местом преступления

"Мы здесь, потому что у нас есть разумные основания полагать, что здесь совершаются преступления, подпадающие под юрисдикцию МУС. Мы должны рассеять туман войны, чтобы добраться до истины", - приводит слова Хана пресс-служба суда на своей странице в Twitter.

📢 Prosecutor #KarimAAKhanQC on visit to #Bucha: “#Ukraine is a crime scene. We’re here because we have reasonable grounds to believe that crimes within the jurisdiction of the #ICC are being committed. We have to pierce the fog of war to get to the #truth.” #JusticeMatters pic.twitter.com/oqaAJYAgAa