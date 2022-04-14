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Следователи Международного уголовного суда (МУС), расследующие возможные военные преступления в ходе войны в Украине, в среду, 13 апреля, ознакомились с ситуацией на местах. Во время визита в Бучу главный прокурор МУС Карим Хан назвал всю Украину "местом преступления".
Главный прокурор МУС назвал всю Украину местом преступления
© Zuma Press / Scanpix

"Мы здесь, потому что у нас есть разумные основания полагать, что здесь совершаются преступления, подпадающие под юрисдикцию МУС. Мы должны рассеять туман войны, чтобы добраться до истины", - приводит слова Хана пресс-служба суда на своей странице в Twitter.

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В опубликованном ранее докладе https://www.osce.org/files/f/documents/f/a/515868.pdf Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) указывается на многочисленные свидетельства того, что российские войска с момента вторжения в Украину совершали серьезные нарушения прав человека. Среди прочего, по данным ОБСЕ, имеются "достоверные доказательства" пыток и жестокого обращения, а также целенаправленных убийств и похищений гражданских лиц.

После того как Бучу оставили российские войска, в этом городе Киевской области, по словам мэра Анатолия Федорука, обнаружены тела уже более четырехсот погибших мирных жителей.

Президент США Джо Байден, а также премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявили, что речь идет о геноциде со стороны российских военных.

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Deutsche Welle
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