Главная вакцина — AstraZeneca, прививать будут "семейные"? План вакцинации Латвии в вопросах и ответах

В чем основные претензии к старому плану вакцинации?



В Латвии вакцинация началась чуть больше недели назад и, по мнению некоторых политиков, темп вакцинации низкий. Латвия существенно отстает от Литвы, а правительство решило закупить не так много вакцин Pfizer, которые на данный момент являются единственными разреженными в ЕС. Премьер-министр Кришьянис Кариньш (Новое Единство) публично упрекнул Минздрав в том, что "понятного плана вакцинации" нет, а затем потребовал отставки министра здравоохранения Илзе Винькеле (Развитие/За!).

Первоначальный план Минздрава достаточно детально объясняет первый этап вакцинации медиков. Однако подробной информации о том, как именно будет организована вакцинация остальных жителей страны, до сих пор обнародовала не была. Непонятно, как именно людей будут оповещать об их очереди на прививку, где можно будет получить прививку, какие именно хронические заболевания позволяют получить прививку раньше. Известно только что весной начнется вакцинация пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями.

Почему Минздрав закупил так мало доз вакцины Pfizer?



Минздрав рассчитывает, что основной вакциной в Латвии будет AstraZeneca. У этого производителя планируется закупить 424 000 доз вакцины в первом квартале 2021 года и 850 000 доз — во втором квартале. Причина, по которой Латвия выбрала AstraZeneca — для хранения этой вакцины не нужны особые условия, достаточно обычного холодильника. В случае с Pfizer необходимы специальные морозильники с температурой от -60 до -90 градусов.

Кроме того, вакцина AstraZeneca дешевле. Расценки вакцин для ЕС в середине декабря случайно опубликовала бельгийский министр Эва Де Бликер:



Oxford/AstraZeneca — 1,78 евро,

Johnson & Johnson — 6,9 евро,

Sanofi/GSK — 7,56 евро,

Pfizer/BioNTech — 9,77 евро.

CureVac — 10 евро,

Moderna — 14,66 евро.



Латвия — не единственная страна, сделавшая ставку на AstraZeneca. Такое же решение приняла Эстония.

Согласно плану Минздрава, максимальный объем вакцинации в неделю — 65 641 доза. Для того, чтобы выполнить план вакцинации, в среднем нужно обеспечить около 50 000 прививок в неделю. Значительная часть нагрузки придется на семейных врачей и частные центры здравоохранения, которые должны обеспечить в сумме более 50 000 прививок в неделю.

Проблема в том, что утверждение вакцины AstraZeneca в ЕС задерживается. На данный момент Pfizer остается единственной вакциной, доступной в Латвии. По плану, в первой четверти Латвия должна получить 97 500 доз вакцины Pfizer.

Как люди узнают, что пришла их очередь прививаться и куда идти?

Согласно плану, переданному на рассмотрение Совета по кризисному управлению, медучреждения и семейные врачи должны будут сообщить об этом пациентам. Они же должны распланировать вакцинацию и заказать препараты. Вакцинация будет проходить децентрализовано, как это, например, происходит с вакцинацией от гриппа. Кроме того, информация появится в СМИ и будет отправлена пациенту электронно.

Пожилые люди смогут получить прививку либо в центре социального ухода, где они проживают, либо в больнице, у семейного врача или в центре здравоохранения. Чтобы привить людей с инвалидностью, будет организована выездная вакцинация. Вакцинация клиентов центров социального ухода запланирована на январь-февраль, пожилых людей — на март.

Оперативные работники системы внутренних дел смогут получить прививку в отраслевых учреждениях здравоохранения, а для учителей организуют выездную вакцинацию, а также позволят получить прививку в больнице или центре здравоохранения. Вакцинация этой группы запланирована на февраль.

Люди с хроническими заболеваниями моложе 60 лет смогут привиться в больницах, у семейного врача, в центрах здравоохранения или во время выездной вакцинации. Кроме того, в числе первых получателей вакцин будут люди, живущие в одном домохозяйстве с детьми, имеющими хронические заболевания. Первая группа хронических больных сможет получить прививку в марте, вторая группа — в апреле.

В мае придет очередь депутатов, членов Кабинета министров, дипломатов, работников МИД, работников СМИ, участников сценических и художественных коллективов, работников отрасли транспорта, финансового сектора, сельского хозяйства, обороны, внутренних дел, а также социальных служб, сиротских судов, судов и сектора экономики. Для этих групп вакцинации будет организована в больницах, центрах здравоохранения и у семейных врачей.

В июле Минздрав планирует организовать вакцинацию работников предприятий, производящих продовольствие, занятых в транспортной отрасли, строительстве, фармакологии и других приоритетных отраслях. Запланирована выездная вакцинация на предприятиях. Начиная с августа вакцина станет доступна для остальных членов общества.

С какими диагнозами можно претендовать на вакцину весной?

В марте предусмотрена вакцинация людей

со злокачественными опухолями,

с хроническими заболеваниями почек,

с синдромом Дауна,

с заболеваниями сердечно-сосудистой системы (ишемическое заболевание сердца, к ардиомиопатии),

с ожирением (ИМТ более 30 кг/м2),

с плоскоклеточной анемией,

с сахарным диабетом второго типа.

Эта группа пациентов имеет самый высокий доказанный риск осложнений в случае Covid-19.

В апреле вакцина станет доступна людям

с бронхиальной астмой,

с инсультами,

с кистозным фиброзом,

с тяжелой артериальной гипертензией,

с деменцией,

с заболеваниями печени, в том числе гепатитами,

с фиброзом легких,

с талассемией,

с сахарным диабетом первого типа,

с ожирением (ИМТ от 25 кг/м2 до 30 кг/м2),

с иммунодефицитом.

Что пока не известно?

Непонятно, есть ди у Минздрава план B, если утверждение вакцины AstraZeneca в ЕС затянется. Неясно, что делать, если темпы вакцинации будут отставать от плана. В документе ведомства указано, что к осени прививку должны получить 60% жителей Латвии.

Ассоциация семейных врачей до сих пор не получила план иммунизации и не участвовала в его разработке. Глава Ассоциации сельских семейных врачей Лига Козловска отметила, что не все практики семейных врачей будут готовы проводить вакцинацию. Встреча профессиональных ассоциаций и Минздрава запланирована на 6 января.