Главком ВСУ заявил о продвижении в Курской области

„С начала текущих суток войска на отдельных направлениях продвинулись от одного до двух километров. Завершен поиск и уничтожение противника в населенном пункте Суджа“, - сказал Сырский. Он добавил, что с начала среды украинские силы взяли в плен в Курской области более 100 российских военнослужащих.

Между тем командир спецназа „Ахмат“ Апты Алаудинов 14 августа заявил, что украинские войска не установили контроль над городом Суджа. „Там каждый день идут активные боестолкновения. Противник не может сказать, что он полностью контролирует Суджу, потому что он ее реально не контролирует“, - сказал он в эфире „Первого канала“.