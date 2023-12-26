Главком ВСУ Залужный дал первую пресс-конференцию. Что он сказал о мобилизации и войне

"Озвучивать эту цифру мы не можем, потому что это военная тайна", — сказал он. — Мы формируем запросы на ресурсы — на военную технику и людей. Все эти предложения мы подаем в Минобороны, как к субъекту законодательной инициативы, которое уже дальше решает, как это обеспечить. Нам необходимы снаряды, оружие и люди. Все остальное выполняют органы, которые имеют полномочия".

Залужный уточнил, что Генштаб "никакого запроса на какие-то цифры не делал", а свои потребности армия формирует, учитывая текущую укомплектованность, формирование новых воинских частей и прогнозы относительно потерь, которые могут быть в следующем году.

Перед пресс-конференцией Залужный, который крайне редко дает комментарии СМИ , ненадолго включился в национальный телемарафон и, в частности, прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского, утверждавшего, что военное командование предлагало мобилизовать в следующем году 450-500 тысяч новобранцев.

Залужный прокомментировал резонансный пакет правительственных законопроектов по мобилизации, демобилизации и военной службе, внесенный в парламент накануне, а также кратко высказался о ситуации на фронте и о том, чем для украинской обороны может обернуться следующий год.

Отвечая на уточняющий вопрос Украинской службы Би-би-си, Залужный сказал, что не военное руководство инициировало электронные повестки, которые, как сказано в законопроекте, смогут присылать на электронную почту или в электронный кабинет призывника.

"Мы армия, и мы должны воевать, а не вмешиваться в жизнь гражданских", — подчеркнул он.

Залужный отметил, что хотя военные работали в рабочей группе по подготовке документов, но большинство положений, особенно те, которые касаются непосредственно мобилизации гражданских и санкций в отношении уклонистов, разрабатывали не в Генштабе.

Кроме того, законопроект предусматривает возможность демобилизации для тех, кто служит более трех лет во время военного положения и для тех, кто побывал в плену.

Главный из них внесли в парламент вечером 25 декабря. Он предусматривает снижение возраста для мобилизованных с 27 до 25 лет, упрощение процедуры воинского учета и вручения повесток, а также более строгие санкции за уклонение вплоть до многотысячных штрафов и заключения.

Говоря о военнообязанных за рубежом, Залужный добавил, что ВСУ не намерены вмешиваться в жизнь гражданских, которые выехали из страны.

"ВСУ должны воевать, никоим образом не влиять на гражданскую жизнь наших мирных граждан, в том числе тех, которые выехали за пределы нашей страны. Для этого есть центральные органы исполнительной власти, которые должны принять решение. Я не могу давать эту оценку и не хочу это делать, но буду очень рад, если через некоторое время увижу их в армии и с удовольствием организую им подготовку", — отметил главком.

По словам Залужного, для Генштаба важно, чтобы мобилизация происходила, но каким образом — это уже задача правительства.

Относительно некоторых позиций законопроекта Залужный высказался скептически, в частности, по поводу положения об обязательной ротации военных через шесть месяцев боевых действий.