Главком ВСУ Сырский заявил о кадровых перестановках

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил о кадровых перестановках среди командиров в некоторых боевых бригадах в целях сохранения жизни и здоровья защитников Украины. Об этом он сообщил в Telegram в субботу, 2 марта.

Сырский отметил, что продолжает работу на восточном фронте. "В течение трех дней стало ясно, почему в случае одинаковых показателей укомплектования личным составом, вооружением и военной техникой одним бригадам удается сдерживать вражеские атаки и держать позиции, а другим - нет", - сообщил Сырский, подчеркнув при этом, что ситуация на фронте остается сложной, но контролируемой.