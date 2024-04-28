Главком ВСУ Сырский рассказал о сложной обстановке на фронте

Главком ВСУ Александр Сырский проинформировал западных партнеров Украины "о сложной оперативно-стратегической обстановке на фронте, имеющей тенденцию к обострению". Об этом он написал в своем аккаунте в Facebook в субботу, 27 апреля.

Сырский отметил продолжающиеся авиаудары России по объектам энергетической инфраструктуры Украины и рассказал о "неотложных потребностях" ВСУ в различном вооружении и боеприпасах. В то же время, он поблагодарил союзников Украины за поддержку и обратил особое внимание на недавно одобренный пакет военной помощи стране от США.

Украина испытывает проблемы на линии фронта