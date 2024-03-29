Главком ВСУ Сырский предостерег РФ от наступления на Харьков

"Мы не можем игнорировать какую-либо информацию о подготовке врага к наступательным действиям, поэтому принимаем все меры для адекватного реагирования на такую ​​вероятность. На сегодняшний день проводим большой комплекс работ по фортификационному оборудованию территорий и позиций, устанавливаем комплексную систему заграждений, проводим планирование применения наших войск в случае таких действий", - сообщил Сырский.

При этом украинский главком сослался на прошлый опыт освобождения Харьковской области осенью 2022 года, которым он командовал. "У нас уже есть опыт боевых действий в Харьковской области, нам удалось "просчитать" противника и освободить значительную часть Харьковщины. В это время произошел масштабный обвал русского фронта. Если россияне отправятся туда снова, Харьков станет для них роковым городом", - резюмировал Сырский.

Ожидание возможного наступления на Харьков