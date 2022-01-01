В своем новогоднем обращении Гебрейесус назвал причиной появления нового варианта ковида "Омикрон" "узкий национализм и создание чрезмерных запасов вакцин некоторыми странами". ВОЗ неоднократно критиковала богатые государства мира, которые в последнее время предлагают своим гражданам делать третьи прививки-бустеры, в то время как во многих регионах значительная часть населения не получила и первую дозу вакцины.

По мнению главы ВОЗ, такой подход создал "идеальные условия для появления "Омикрона". "И чем дольше будет нарушаться принцип справедливости, тем выше риск дальнейших изменений этого вируса, которые мы не можем ни предотвратить, ни предсказать", - сказал Гебрейесус.

По мнению экспертов, новые мутации вируса возникают в условиях его активного распространения, когда заражается все больше людей в разных странах мира. Вспышка "Омикрона" привела к резкому скачку заболеваемости в мире, но по предварительным данным, этот вариант приводит к менее тяжелому течению болезни и инфицированные значительно реже оказываются в больницах.

Тем не менее, власти стран мира сообщают, что из-за большого числа заболевших и вынужденных самоизолироваться сотрудников нарушается работа различных государственных и частных служб, в том числе авиатранспорта, здравоохранения, полиции и пожарных. В последние дни из-за "Омикрона" были отменены тысячи авиарейсов по всему миру.

Гебрейесус отметил, что за три года пандемии мир разработал множество инструментов против ковида, в том числе сделано более 8,5 млрд прививок, что помогло спасти миллионы жизней. "Сейчас, когда мы вступаем в третий год этой пандемии, я уверен, что это будет год, в котором мы покончим с ней, но только если мы сделаем это вместе, - заявил глава ВОЗ. - Если мы покончим с несправедливостью, мы сможем положить конец пандемии".

Ранее ВОЗ поставила задачу вакцинировать по меньшей мере 40% населения во всех странах мира, однако в большей части стран Африки эта цель не выполнена. Теперь организация считает, что для окончания пандемии необходимо к июлю 2022 года вакцинировать 70% жителей планеты.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано уже 288,3 млн случаев ковида, 5,4 млн человек скончались.