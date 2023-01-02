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Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что с 5 января в России готовятся закрыть границы для выезда россиянам в возрасте до 55 лет с территории РФ и Беларуси. Ранее о вероятном закрытии границ для россиян предупреждал министр обороны Украины Алексей Резников.
Kirilas Budanovas
Kirilas Budanovas
© Stopkadras

Кирилл Буданов заявил, что на самом деле мобилизация в России продолжается непрерывно еще с марта 2022 года и будет продолжаться. Для этого с 5 января в России готовятся закрыть границы для выезда россиянам до 55 лет, в том числе границы Беларуси. Это прозвучало в эфире телемарафона 1 января.

Накануне, 31 декабря, с аналогичным заявлением выступил и министр обороны Украины Алексей Резников. Об этом он заявил в обращении к российским военнослужащим.

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"Я точно знаю, что у вас осталась примерно одна неделя, пока еще есть хоть какой-то выбор. В начале января российские власти закроют границы для мужчин, затем объявят военное положение и начнут очередную волну мобилизации. Границы тоже будут закрыты и в Беларуси", — предупредил Резников.

"Границы будут закрыты и в Беларуси", — предупредил Резников. Он не уточнил, будет мобилизация проводиться также в Беларуси или только в России.

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