Глава Совета ЕС ответил на "мирные миссии" Орбана: что в письме

Письмо состоит из четырех пунктов, которые хотел бы отметить Шарль Мишель и „внести ясность“.
Он напомнил, что позиция ЕС по Украине согласована Европейским Советом консенсусом и подтверждена совсем недавно, в июне.
А затем он указал, что поочередное председательство в Совете ЕС не играет роли в представлении Союза на международной арене, и что Венгрия не получила мандата действовать от имени Союза.
„Я ясно дал это понять еще до вашего визита в Москву, и это было впоследствии подтверждено Верховным представителем Боррелем в его заявлении от 5 июля“, - говорится в письме Мишеля к Орбану.
Также Мишель отверг утверждение Орбана о том, что ЕС якобы проводит „военную политику“. Он сказал - „совсем наоборот“:
„Россия — агрессор, а Украина — жертва, реализующая свое законное право на самооборону“.
И он подчеркнул, что „никакая дискуссия об Украине не может состояться без Украины“.
По словам Мишеля, ЕС стремится заручиться широкой международной поддержкой, в частности, Китая, в соответствии с ключевыми принципами и целями Украинской формулы мира. И добавил в конце, что „самый прямой путь к миру — это вывод Россией всех своих сил из Украины и соблюдение территориальной целостности Украины и Устава ООН“.