aA
По мнению эстонского генерал-лейтенанта Херема, нападение России на Эстонию не исключено и может произойти "в течение ближайших нескольких лет". В МИД РФ его слова пока не прокомментировали.
Глава Сил обороны Эстонии оценил возможность нападения России
© AFP / Scanpix

Россия может совершить нападение на Эстонию "в течение ближайших нескольких лет". Такое мнение высказал в пятницу, 10 сентября, в эфире телеканала ETV командующий Силами обороны (СО) Эстонии, генерал-лейтенант Мартин Херем.

"Мы говорим, что Россия представляет угрозу, что она может напасть. Но когда? В этом году? В следующем? В течение трех лет?" - задался он вопросом. "Мы должны понимать, что это может произойти в течение ближайших нескольких лет", - полагает Херем. При этом он не уточнил, на что опираются подобные оценки.

Статьи по теме:
Зеленский не исключает опасность полномасштабной войны с Россией  (111)

Харем: "Ограниченное по времени вторжение"

По версии Херема, речь может идти об "ограниченном по времени вторжении военных сил", которое будет сопровождаться элементами "гибридной войны".

Командующий СО выступил с утверждением, что целью Москвы в подобном случае будет создание очага нестабильности в балтийском регионе. По словам генерал-лейтенанта, Таллин должен быть подготовлен к подобному сценарию как можно лучше. При этом он, однако, не указал, какие конкретные шаги Эстония намерена предпринять в этой связи.

В МИД РФ на заявления Мартина Херема пока не отреагировали.

Зеленский не исключил возможность полномасштабной войны с РФ

До этого, 10 сентября, президент Украины Владимир Зеленский не исключил возможность полномасштабной войны с РФ. Он ответил на вопрос модератора форума Ялтинской европейской стратегии - YES Brainstorming - в Киеве. "Это будет самой большой ошибкой России", заявил Зеленский, добавив, что после данного шага никогда не будет существовать "соседства России, Украины, Беларуси".

В ответ представитель МИД РФ Мария Захарова написала в Telegram, что "заявления Зеленского становятся все более оторванными от реальности".

Прифронтовым территориям в Донбассе грозит гуманитраный кризис
Ранее, 19 августа, в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов, говоря о текущей ситуации в Донбассе, спрогнозировали, что прифронтовым территориям зимой грозит гуманитарный кризис. По данным организации, потребности в гумпомощи в чрезвычайном масштабе сейчас ощущают 3,4 млн человек по обе стороны линии разграничения.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle

TOP новостей

Премьер-министр Литвы ответила участникам протеста: полную "свободу заболеть" мы не сможем вам предоставить (66)

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните 10 сентября...

"Евробарометр": 64% жителей Литвы считают вакцинацию от коронавируса своим гражданским долгом (32)

64% жителей Литвы считают вакцинацию от коронавируса...

Popierinis galimybių pasas

Решения последней ночи: в летних кафе "паспорт возможностей" не потребуется (103)

Глава Минздрава Литвы Арунас Дулькис в пятницу...

Врач: я привился третьей дозой и могу рассказать, как себя чувствую (23)

В Литве враче уже начали прививать от коронавируса...

В лагере мигрантов – жуткая реальность: закладывается кастовая система, фиксируют насилие

Неправительственные организации все громче заявляют о...