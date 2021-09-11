Глава Сил обороны Эстонии оценил возможность нападения России

Россия может совершить нападение на Эстонию "в течение ближайших нескольких лет". Такое мнение высказал в пятницу, 10 сентября, в эфире телеканала ETV командующий Силами обороны (СО) Эстонии, генерал-лейтенант Мартин Херем.

"Мы говорим, что Россия представляет угрозу, что она может напасть. Но когда? В этом году? В следующем? В течение трех лет?" - задался он вопросом. "Мы должны понимать, что это может произойти в течение ближайших нескольких лет", - полагает Херем. При этом он не уточнил, на что опираются подобные оценки.

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Харем: "Ограниченное по времени вторжение"

По версии Херема, речь может идти об "ограниченном по времени вторжении военных сил", которое будет сопровождаться элементами "гибридной войны".

Командующий СО выступил с утверждением, что целью Москвы в подобном случае будет создание очага нестабильности в балтийском регионе. По словам генерал-лейтенанта, Таллин должен быть подготовлен к подобному сценарию как можно лучше. При этом он, однако, не указал, какие конкретные шаги Эстония намерена предпринять в этой связи.

В МИД РФ на заявления Мартина Херема пока не отреагировали.

Зеленский не исключил возможность полномасштабной войны с РФ

До этого, 10 сентября, президент Украины Владимир Зеленский не исключил возможность полномасштабной войны с РФ. Он ответил на вопрос модератора форума Ялтинской европейской стратегии - YES Brainstorming - в Киеве. "Это будет самой большой ошибкой России", заявил Зеленский, добавив, что после данного шага никогда не будет существовать "соседства России, Украины, Беларуси".

В ответ представитель МИД РФ Мария Захарова написала в Telegram, что "заявления Зеленского становятся все более оторванными от реальности".

Прифронтовым территориям в Донбассе грозит гуманитраный кризис

Ранее, 19 августа, в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов, говоря о текущей ситуации в Донбассе, спрогнозировали, что прифронтовым территориям зимой грозит гуманитарный кризис. По данным организации, потребности в гумпомощи в чрезвычайном масштабе сейчас ощущают 3,4 млн человек по обе стороны линии разграничения.