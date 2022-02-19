"Призываю земляков, пребывающих в запасе, прибыть в военные комиссариаты. Сегодня мною подписан указ о всеобщей мобилизации", — написал глава ДНР.

Также он призвал мужчин республики, способных держать в руках оружие, "встать на защиту своих семей, своих детей, жен, матерей".

"Совместными усилиями мы добьемся желанной и необходимой нам всем победы. Мы защитим Донбасс и всех русских людей", — заявил Пушилин.

Ранее Пушилин объявил о начале массовой эвакуации населения в Россию. Он заявил, что Украина готовится к силовому захвату Донбасса, жизнь и здоровье граждан могут оказаться под угрозой. В результате регион покинули 6603 жителя, из них 2436 детей.

По поручению президента РФ Владимира Путина, эвакуированному населению, прибывающему из ДНР и ЛНР, будет осуществлена единовременная выплата в 10 тысяч рублей, в том числе и для граждан, прибывающих на личном автотранспорте к родным и близким.

Президент России Владимир Путин также призвал Киев сесть за стол переговоров с самопровозглашенными республиками Донбасса, чтобы урегулировать конфликт, который грозит серьезным обострением.

"Все, что нужно сделать Киеву — это сесть за стол переговоров с представителями Донбасса и согласовать политические, военные, экономические и гуманитарные меры по завершению этого конфликта", — сказал Путин по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко (цитата по ТАСС).

На встрече лидеры вновь назвали выполнение минских договоренностей залогом восстановления гражданского мира на Украине и снятия напряженности, для чего необходим открытый диалог. "Чем раньше это произойдет, тем лучше", — заключил российский президент.

Процесс урегулирования внутриукраинского конфликта "по-прежнему буксует", а все усилия и контакты на уровне советников лидеров стран "нормандской четверки" и консультации с зарубежными партнерами не помогают, констатировал он.

"Киев не исполняет минские соглашения и, в частности, категорически отказывается от прямого диалога с Донецком и Луганском, саботирует по сути выполнение договоренностей о внесении изменений в конституцию, по особому статусу Донбасса, местным выборам и амнистии — по всем ключевым вопросам минских соглашений", — подчеркнул Путин.

В Киеве по-прежнему не согласны идти на переговоры с Донецком и Луганском: президент Украины Владимир Зеленский накануне вновь назвал диалог с ДНР и ЛНР "бессмысленным". "Просто они ничего не решают. Зачем на это тратить время? Они могут стрельнуть, и в детский сад попасть, в школу. Вот это они решают", — объяснил политик в интервью "РБК Украина" свое нежелание садиться за стол переговоров.

Зеленский также раскритиковал минские договоренности. По его мнению, они изначально были "бездарно составлены" и ставят Киев в заведомо проигрышную позицию. Он предложил России и США разработать "глобальный документ по безопасности", в котором было бы "три-четыре-пять пунктов о безопасности" Украины.