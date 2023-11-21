Глава политбюро ХАМАС заявил о близости соглашения с Израилем

 
bbcrussian.com
ФОТО: Vida Press
Один из лидеров ХАМАС, глава политбюро группировки Исмаил Хания заявил, что она близка к заключению соглашения о перемирии с Израилем.

«Мы близки к достижению соглашения о перемирии», – говорится в заявлении, которое появилось в телеграм-канале ХАМАС, а также поступило в агентство Reuters. Детали сделки в нем не уточняются.

Как сообщает AFP со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, соглашение может включать пятидневное перемирие, состоящее из прекращения огня на земле и ограничения воздушных операций Израиля над южной частью сектора Газа.

Взамен будут освобождены от 50 до 100 человек, захваченных боевиками ХАМАС и «Исламского джихада». Среди них будут израильтяне, но не военнослужащие, а также пленные других национальностей. Согласно сделке, из израильских тюрем будет освобождено около 300 палестинцев.

Как отмечает корреспондент Би-би-си в Иерусалиме Том Бейтман, в соответствии с соглашением группы заложников могут освобождаться поэтапно.

Ранее президент США Джо Байден сказал, что соглашение об освобождении заложников может быть достигнуто в ближайшее время.

Глава Международного комитета Красного Креста Мирьяна Сполярич в понедельник провела отдельные встречи в Катаре с Исмаилом Ханией, а также с представителями катарских властей.

Катар участвует в переговорах в качестве посредника – в этой стране расположен офис политического крыла ХАМАС, кроме того, в Дохе проживает Исмаил Хания.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
bbcrussian.com
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии