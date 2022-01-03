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Поскольку министр обороны США полностью вакцинирован, а также получил бустерную дозу, болезнь у него проходит легко, и он сохранит за собой все свои полномочия.
Глава Пентагона заразился коронавирусом
© AP / Scanpix

Министр обороны США Ллойд Остин заразился коронавирусом. Однако болезнь у него проявляется легко, сообщил Остин в воскресенье, 2 января, в Twitter. Поскольку политик был полностью вакцинирован, а также получил бустерную дозу, болезнь у него проходит "намного мягче", чем могло быть в случае отсутствия прививок.

По словам Остина, он будет находиться на карантине пять дней. В течение этого периода он сохранит за собой все свои полномочия и будет виртуально участвовать в важных встречах и консультациях "насколько это возможно". По словам Остина, последний раз он непосредственно общался с президентом США Джо Байденом 21 декабря — более чем за неделю до того, как у него появились первые симптомы.

Шеф Пентагона назвал легкое течение болезни доказательством того, что прививки работают. "Я продолжаю призывать всех, кто имеет право на повторную вакцинацию, пройти ее", — обратился к гражданам Остин. В вооруженных силах США наличие прививок от коронавируса обязательно.

В США, как и в Европе, в настоящее время быстрыми темпами распространяется особо заразный вариант коронавируса — "омикрон". Ведущий американский специалист по вопросам пандемии Энтони Фаучи в воскресенье говорил о "почти вертикальном росте" новых случаев COVID-19.

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Deutsche Welle

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